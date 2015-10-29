《汇市简讯》英镑/美元可能重返近期低位

* 对美联储升息的押注只有今年早前押注规模的约三分之一

* 美联储政策态度略有些趋于强硬带动的美元涨势下，看涨英镑的押注寥寥无几

* 即将公布的美国经济数据的影响也会与此类似。数据若意外优于预期，哪怕只是一点点，都可能推动美元大幅走扬