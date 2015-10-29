《汇市简讯》英镑/美元可能重返近期低位

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
0739 GMT
* 美联储12月升息预期令英镑/美元承压
* 偏好做多英镑(尤其相对于欧元而言)的风险在于英镑/美元可能出现更深跌幅
* 对美联储升息的押注只有今年早前押注规模的约三分之一
* 美联储政策态度略有些趋于强硬带动的美元涨势下，看涨英镑的押注寥寥无几
* 即将公布的美国经济数据的影响也会与此类似。数据若意外优于预期，哪怕只是一点点，都可能推动美元大幅走扬
* 英镑/美元有可能重返近期波动区间1.515-1.5100的低端位置(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 张荻)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。