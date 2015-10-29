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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 16:09 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可能重返近期低位

0739 GMT

* 美联储12月升息预期令英镑/美元承压

* 偏好做多英镑(尤其相对于欧元而言)的风险在于英镑/美元可能出现更深跌幅

* 对美联储升息的押注只有今年早前押注规模的约三分之一

* 美联储政策态度略有些趋于强硬带动的美元涨势下，看涨英镑的押注寥寥无几

* 即将公布的美国经济数据的影响也会与此类似。数据若意外优于预期，哪怕只是一点点，都可能推动美元大幅走扬

* 英镑/美元有可能重返近期波动区间1.515-1.5100的低端位置(完)

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