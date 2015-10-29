路透基点：佳世达启动五年期60亿台币再融资案--TRLPC

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说法指出，牵 头行、簿记行兼额度代理行台湾银行已为台湾上市公司佳世达启动一笔60 亿台币(1.85亿美元)的五年期再融资案。 这笔贷款包含30亿台币的定期贷款A部分，17亿台币循环信贷B部分， 以及13亿台币循环信贷C部分。 A部分及B部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90个 基点，C部分利率则是TAIBOR加码100个基点。 银行受邀以四个档次参贷： 贷款10亿台币以上者取得牵头行兼簿记行头衔，前端费为25个基点； 贷款7-9.99亿台币者取得牵头行头衔，前端费为20个基点； 贷款5-6.99亿台币者取得经理行头衔，前端费为15个基点； 贷款3-4.99亿台币者取得参与行头衔，前端费为7个基点。 A部分贷款有两年宽限期，之后分七次不等额每半年偿还本金，其中 前六次偿还本金的10%，最后一次偿还本金的40%。 若额度动用比率低于六成，则必须支付10个基点的承诺费。 回覆期限截至周五，预料将于11月底签约。 筹得资金将有部分用于运营资本，部分用于2012年2月签署的64亿台 币五年期贷款的再融资。该笔贷款分为40亿台币定期贷款的A部分，11.2 亿台币的定期贷款B部分，以及12.8亿循环信贷C部分。 A部分及B部分贷款利率为初级商业本票利率加码60个基点，C部分则 是初级商业本票利率加码70个基点。税前利率不低于2%。 借款人前一次是在2014年7月进入贷款市场，取得48亿台币五年期融 资，原本融资目标为50亿台币。该笔贷款分为25亿台币定期贷款A部分，1 3.8亿台币循环信贷B部分，以及9.2亿台币循环信贷C部分，三部分贷款利 率分别为初级商业本票利率加码55、60及70个基点。税前利率亦不低于2% 。 佳世达主要生产液晶显示器(LCD)萤幕、投影机、扫描机及印表机。( 完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。