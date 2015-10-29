路透基点：佳世达启动五年期60亿台币再融资案--TRLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说法指出，牵 头行、簿记行兼额度代理行台湾银行已为台湾上市公司佳世达启动一笔60 亿台币(1.85亿美元)的五年期再融资案。 这笔贷款包含30亿台币的定期贷款A部分，17亿台币循环信贷B部分， 以及13亿台币循环信贷C部分。 A部分及B部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90个 基点，C部分利率则是TAIBOR加码100个基点。 银行受邀以四个档次参贷： 贷款10亿台币以上者取得牵头行兼簿记行头衔，前端费为25个基点； 贷款7-9.99亿台币者取得牵头行头衔，前端费为20个基点； 贷款5-6.99亿台币者取得经理行头衔，前端费为15个基点； 贷款3-4.99亿台币者取得参与行头衔，前端费为7个基点。 A部分贷款有两年宽限期，之后分七次不等额每半年偿还本金，其中 前六次偿还本金的10%，最后一次偿还本金的40%。 若额度动用比率低于六成，则必须支付10个基点的承诺费。 回覆期限截至周五，预料将于11月底签约。 筹得资金将有部分用于运营资本，部分用于2012年2月签署的64亿台 币五年期贷款的再融资。该笔贷款分为40亿台币定期贷款的A部分，11.2 亿台币的定期贷款B部分，以及12.8亿循环信贷C部分。 A部分及B部分贷款利率为初级商业本票利率加码60个基点，C部分则 是初级商业本票利率加码70个基点。税前利率不低于2%。 借款人前一次是在2014年7月进入贷款市场，取得48亿台币五年期融 资，原本融资目标为50亿台币。该笔贷款分为25亿台币定期贷款A部分，1 3.8亿台币循环信贷B部分，以及9.2亿台币循环信贷C部分，三部分贷款利 率分别为初级商业本票利率加码55、60及70个基点。税前利率亦不低于2% 。 佳世达主要生产液晶显示器(LCD)萤幕、投影机、扫描机及印表机。( 完) (编译 张明钧; 审校 张涛)