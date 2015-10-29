更新版 1-CNH动态：离岸人民币自盘中低点反弹近400点，疑似央行出手收敛两地价差

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路透香港10月29日 - 离岸人民币兑美元 周四午后上演v型反转，从早盘的低位6.4004一度迅速升至6.3605，涨近400个点子。市场人士揣测是中国央行通过部分中资银行出手干预离岸市场，促使与境内（CNY）价差收敛至150个点子内。

“中国央行昨天晚间已借机构手在伦敦盘就已着手干预，今天午后又在CNH市场砸盘，动向明显，就是促使CNH与CNY的价差收敛至150个点子， ”香港一位资深交易员称，他认为今日应该是10月份最大的单日干预。

另一位中资交易人士则表示，央行是否干预CNH尚不确定，因电子平台交易量没有明显上升、CNH市场又比较薄（thin），但他亦表示，午后14点多钟，“CNH动得太快，迅速涨幅与在岸价差已缩窄至150个点子，这比较符合监管意图。”

上周五，中国央行在不到一年的时间里第六次降息，同时还下调了银行存款准备金率，以支撑经济。人民币人气转为略悲观。

路透根据对19位基金经理、外汇交易员和分析师的调查结果，人民币 空仓增加。本次调查在周二至周四期间进行。

一位中资资深研究人士表示，“ 今天从盘面初步看，以为是聪明的机构抢人民币，等着央行为了冲刺SDR目标而压CNH/CNY汇差出手时卖，才搞出来的，”后闻讯，部分中资机构已通过外资银行及机构直接交易，促使CNH涨幅气势如虹。

本地时间16：48时，离岸人民币现汇 一度触及6.3605高位，早盘低点在6.4004。

而在岸即期 则小升至6.3567，两地价差较昨日400点左右已迅速收敛至38个点子。

分析人士表示，鉴于IMF在7月报告中对离岸和在岸人民币汇率之差表达了担忧，中国央行（PBOC）有强烈的动机来缩窄CNY-CNH价差。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.5215/5265，上日收盘在6.5555，大涨0.52%。

全球汇市方面，美元指数周四守在两个半月高点附近，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示可能在12月升息，而市场普遍预期届时欧洲央行将会扩大刺激规模。