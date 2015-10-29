《全球汇市》美元兑欧元保持强劲，因美欧货币政策分化

“美联储的政策声明可以有各种不同解读。但那些早就在等待12月升息的人们，可能认为声明为此铺平了道路，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。

然而在近期一连串疲弱美国数据面前，很多投资者并不完全相信。所以未来数周将出炉的美国经济数据成为决定12月是否升息的更关键因素。首先公布将是周四稍晚的美国第三季国内生产总值(GDP)初值。

经济学家还预计下周一的美国一项重要制造业指数 将显示，美国10月制造业活动两年半来首见萎缩。这或将不利于很快升息。

日圆曾在美联储声明公布后下跌，但由于日本工业生产数据超过市场预期、进而降低了日本央行立刻采取政策行动的预期，日圆收复上日大量失地。

美元兑日圆 下跌0.2%至120.75日圆，日内跌0.2%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0935 1.0920 0.14 -9.61 1.2097

美元/日圆 120.65 121.06 -0.34 1.00 119.68

欧元/日圆 131.93 132.25 -0.24 -9.15 144.77

美元/瑞郎 0.9924 0.9936 -0.12 -0.17 0.9941

英镑/美元 1.5263 1.5260 0.02 -1.99 1.5573

美元/加元 1.3233 1.3190 0.33 13.90 1.1618

澳元/美元 0.7089 0.7115 -0.37 -13.21 0.8168

新西兰元/美元 0.6661 0.6696 -0.52 -14.57 0.7797

欧元/瑞郎 1.0852 1.0857 -0.05 -9.76 1.2026

欧元/英镑 0.7163 0.7158 0.07 -7.63 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3283 9.3300 -0.02 -0.86 9.4688

美元/挪威克朗 8.5663 8.5704 -0.05 14.69 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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