《全球汇市》美元兑欧元保持强劲，因美欧货币政策分化

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
“美联储的政策声明可以有各种不同解读。但那些早就在等待12月升息的人们，可能认为声明为此铺平了道路，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。
然而在近期一连串疲弱美国数据面前，很多投资者并不完全相信。所以未来数周将出炉的美国经济数据成为决定12月是否升息的更关键因素。首先公布将是周四稍晚的美国第三季国内生产总值(GDP)初值。
经济学家还预计下周一的美国一项重要制造业指数 将显示，美国10月制造业活动两年半来首见萎缩。这或将不利于很快升息。
日圆曾在美联储声明公布后下跌，但由于日本工业生产数据超过市场预期、进而降低了日本央行立刻采取政策行动的预期，日圆收复上日大量失地。
美元兑日圆 下跌0.2%至120.75日圆，日内跌0.2%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0935 1.0920 0.14 -9.61 1.2097
美元/日圆 120.65 121.06 -0.34 1.00 119.68
欧元/日圆 131.93 132.25 -0.24 -9.15 144.77
美元/瑞郎 0.9924 0.9936 -0.12 -0.17 0.9941
英镑/美元 1.5263 1.5260 0.02 -1.99 1.5573
美元/加元 1.3233 1.3190 0.33 13.90 1.1618
澳元/美元 0.7089 0.7115 -0.37 -13.21 0.8168
新西兰元/美元 0.6661 0.6696 -0.52 -14.57 0.7797
欧元/瑞郎 1.0852 1.0857 -0.05 -9.76 1.2026
欧元/英镑 0.7163 0.7158 0.07 -7.63 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3283 9.3300 -0.02 -0.86 9.4688
美元/挪威克朗 8.5663 8.5704 -0.05 14.69 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张明钧/汪红英；审校 王洋/张涛/蔡美珍)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)