中国票据市场：转贴利率跌至年内低位，因央行双降及月末配置需求推动

路透上海10月30日 - 中国票据市场本周转贴利率大幅下行。继上周五央行“双降”之后，票据价格连日快速下跌，一年期电票最新成交于3.2%-3.3%，已创下年内新低。

交易员称，“双降”后银行体系资金充裕，加之月末不少机构加大票据配置补充资产规模，在强劲买盘推动下，转贴利率均快速破位下行。不过随着资金价格企稳，票据价格料逐步转为震荡。

“电票(转贴利率)比上周应该下了四五十个bp(基点)，前两天每天都是十来个bp地下，”上海一银行交易员透露，目前一年期电票成交于3.2%-3.3%之间，足月纸票在3.20%-3.25%左右。

他认为，除了双降后资金价格下行，月末银行补充资产规模亦是收票需求增多的主因，3.3%附近应该是较为合理的价格，下月初票据转贴利率或有一定反弹压力。

“周三开始很多大行都在收票了，可能月底信贷不够(资产)规模不足吧，感觉本来利率下到3.35%、3.4%应该可以了，但大行收票在成本上是不是特别计较，就再往下推了不少，”他说。

华南一银行交易员亦表示，考虑到七天回购利率已经基本企稳，票据转贴利率继续下行动力不大；不过考虑到“资产荒”现象仍在，票据配置需求料仍不弱，转贴利率反弹空间有限。

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行上周五晚间以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

中国央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。 周五中国银行间七天期质押式回购 加权平均利率最新报价在2.2961%附近，较上周五的3.3833%跌幅约10个bp。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价