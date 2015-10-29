欧元债市：公债收益率上涨，因美联储暗示12月可能升息

欧洲市场开盘时，德国10年期公债 收益率攀升3个基点至0.47%，与多数可比欧元区债券表现相当。

相较于周三美国公债收益率上扬6个基点，欧债市场波动较为温和，因欧洲央行也暗示或将在12月加大资产购买规模，亦有可能降息。

但一些分析师认为，如果美联储在12月行动，则欧洲央行出手的可能性也许就会降低。

“美联储的决定虽然对美国公债收益率曲线有直接影响，但也会顺势强烈影响到欧债，因为欧洲央行12月的决定并非与美联储毫不相干(美联储升息意味着欧元走弱，欧洲央行降息的必要性也就降低了)，”德国商业银行分析师Benjamin Schroeder说。

两家央行的决定可能都要看数据情况，周四欧美数据料都将吸引市场关注。

投资者的另一个谈论热点是有报导称，因创纪录的难民涌入产生大量财政成本，德国考虑取消明年达成预算平衡的目标，这通常会给债券收益率带来上升压力。不过这与央行进一步刺激政策的前景相比，重要性则低得多。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价