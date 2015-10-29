欧元债市：公债收益率上涨，因美联储暗示12月可能升息

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
欧洲市场开盘时，德国10年期公债 收益率攀升3个基点至0.47%，与多数可比欧元区债券表现相当。
相较于周三美国公债收益率上扬6个基点，欧债市场波动较为温和，因欧洲央行也暗示或将在12月加大资产购买规模，亦有可能降息。
但一些分析师认为，如果美联储在12月行动，则欧洲央行出手的可能性也许就会降低。
“美联储的决定虽然对美国公债收益率曲线有直接影响，但也会顺势强烈影响到欧债，因为欧洲央行12月的决定并非与美联储毫不相干(美联储升息意味着欧元走弱，欧洲央行降息的必要性也就降低了)，”德国商业银行分析师Benjamin Schroeder说。
两家央行的决定可能都要看数据情况，周四欧美数据料都将吸引市场关注。
投资者的另一个谈论热点是有报导称，因创纪录的难民涌入产生大量财政成本，德国考虑取消明年达成预算平衡的目标，这通常会给债券收益率带来上升压力。不过这与央行进一步刺激政策的前景相比，重要性则低得多。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/郑茵 审校 蔡美珍)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。