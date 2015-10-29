中国新债：贵州省下周四将招标发行总额500亿元专项地方债

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 中国贵州省财政厅周四公告，将于下周四(11月5日)招标发行总额500亿元人民币专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。
上述专项地方债为贵州今年第一批专项债，其中置换债券493亿，新增专项债券7亿元；三年及10年期计划发行规模各为100亿元，五、七年计划发行规模各为150亿元。
该期债招标时间为11月5日下午14:00-14:40，自11月6日起发行并计息，11月10日发行结束。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。
而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)
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(发稿 吴芳；; 审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)