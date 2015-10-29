中国新债：贵州省下周四将招标发行总额500亿元专项地方债

路透上海10月29日 - 中国贵州省财政厅周四公告，将于下周四(11月5日)招标发行总额500亿元人民币专项地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。

上述专项地方债为贵州今年第一批专项债，其中置换债券493亿，新增专项债券7亿元；三年及10年期计划发行规模各为100亿元，五、七年计划发行规模各为150亿元。

该期债招标时间为11月5日下午14:00-14:40，自11月6日起发行并计息，11月10日发行结束。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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