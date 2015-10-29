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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 16:56 BJT

中股业绩：上汽集团前三季净利同比增4%，整车销量小幅下滑

路透上海10月29日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周四公布，今年前三季实现净利润212.62亿元人民币，同比增长4.18%，增速与上半年基本持平；同期公司整车销售同比小幅下滑。

三季报显示，上汽集团1-9月实现营业总收入4,698.41亿元，同比增0.28%；每股收益1.928元。前三季公司实现整车销售413.38万辆，同比下降1.28%。

上汽集团上半年实现净利润141.65亿元，同比增长4.36%；同期实现整车销售286.2万辆，与去年同期基本持平。

公司并发布了“关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨延期复牌的公告”，公司股票自10月30日起继续停牌不超过20天, 最晚于11月18日复牌。

上汽集团因筹划非公开发行股票事宜，自10月9日起停牌，停牌前收报17.77元。（完）

欲了解详情,可点选上海证交所网站 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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