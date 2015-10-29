新债招标：资金需求偏小，台电及中油第四季发新债机会低

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北10月29日 - 国际油价持续低档，且资金需求不大下，交易员指出，台湾的发债大户--台电和中油二家大型公营企业，第四季料不续发公司债。目前市场资金多、债券筹码少，这可能令公债受到追捧，殖利率走低。
台电二位熟知此事的消息人士表示，因短期调度成本偏低，加以核四封存，资本支出不大，资金缺口小，因此台电今年第四季发行公司债的机会不大。
〞(台电)赚钱了，资金需求不强，而且今年剩下二个月，时间上很赶，〞台电一位不愿具名的公司人士表示。
前述人士也表示，目前看来若油价在低档，台电营运料续佳，资金需求可能也会偏小。不过筹资、预算仍受到很多因素干扰，但目前明年度筹资情况尚未定案。
也有一位大型承销商交易主管表示，中油原本一年会发行二期公司债，不过今年应该只有一期，今年度将不会再发行公司债。
台湾最大公司债发行单位--台电今年4月和8月间已二次标售公司债，8月底时标售的五年券得标利率为1.15%。
至于中油则是在6月间发行过今年首档公司债，共发行133亿台币，五年券以1.30%定价。
中油与台电都属台湾大型公营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。(完) (记者 罗两莎/高洁如; 审校 黄凯)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)