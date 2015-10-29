新债招标：资金需求偏小，台电及中油第四季发新债机会低

路透台北10月29日 - 国际油价持续低档，且资金需求不大下，交易员指出，台湾的发债大户--台电和中油二家大型公营企业，第四季料不续发公司债。目前市场资金多、债券筹码少，这可能令公债受到追捧，殖利率走低。

台电二位熟知此事的消息人士表示，因短期调度成本偏低，加以核四封存，资本支出不大，资金缺口小，因此台电今年第四季发行公司债的机会不大。

〞(台电)赚钱了，资金需求不强，而且今年剩下二个月，时间上很赶，〞台电一位不愿具名的公司人士表示。

前述人士也表示，目前看来若油价在低档，台电营运料续佳，资金需求可能也会偏小。不过筹资、预算仍受到很多因素干扰，但目前明年度筹资情况尚未定案。

也有一位大型承销商交易主管表示，中油原本一年会发行二期公司债，不过今年应该只有一期，今年度将不会再发行公司债。

台湾最大公司债发行单位--台电今年4月和8月间已二次标售公司债，8月底时标售的五年券得标利率为1.15%。

至于中油则是在6月间发行过今年首档公司债，共发行133亿台币，五年券以1.30%定价。