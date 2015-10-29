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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 17:11 BJT

中股业绩：上港集团前三季净利同比降3.31%，三季度下滑近两成

路透上海10月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周四公布，前三季实现净利润45.25亿元人民币，同比下降3.31%，逆转上半年的增势，其中三季度净利下滑近两成；公司并拟发行至多100亿元公司债。

三季报显示，公司1-9月实现营收223.18亿元，同比增4.23%；基本每股收益为0.1972元。其中三季度实现净利14.27亿元，同比下滑约18.3%。

上港集团上半年实现净利润30.98亿元，同比增长5.65%，主要是下游需求不旺拖累港口业务增速放缓。

公司并公告称，拟发行总额不超过100亿元公司债，期限不超过七年，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构及补充流动资金；可在两年内分期发行，首期发行规模40亿元。

上港集团周四收报7.16元，过去一个月小幅上涨0.70%。(完)

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 边竞；审校 林高丽)

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