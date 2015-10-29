中股业绩：上港集团前三季净利同比降3.31%，三季度下滑近两成

公司并公告称，拟发行总额不超过100亿元公司债，期限不超过七年，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构及补充流动资金；可在两年内分期发行，首期发行规模40亿元。