中股业绩：上港集团前三季净利同比降3.31%，三季度下滑近两成

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透上海10月29日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周四公布，前三季实现净利润45.25亿元人民币，同比下降3.31%，逆转上半年的增势，其中三季度净利下滑近两成；公司并拟发行至多100亿元公司债。
三季报显示，公司1-9月实现营收223.18亿元，同比增4.23%；基本每股收益为0.1972元。其中三季度实现净利14.27亿元，同比下滑约18.3%。
上港集团上半年实现净利润30.98亿元，同比增长5.65%，主要是下游需求不旺拖累港口业务增速放缓。
公司并公告称，拟发行总额不超过100亿元公司债，期限不超过七年，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构及补充流动资金；可在两年内分期发行，首期发行规模40亿元。
上港集团周四收报7.16元，过去一个月小幅上涨0.70%。(完)
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)