欧元/美元：在日前被突破的旗形底部遇阻，以及跌穿1.1004支撑位，这恰好是引发下波跌势所必须的。欧元在跌至1.0869时可能稍事休整，但或许不会持久。当前的第三波应该会延伸至1.05区域，随后才可能出现更加剧烈反应。