路透伦敦10月29日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在日前被突破的旗形底部遇阻，以及跌穿1.1004支撑位，这恰好是引发下波跌势所必须的。欧元在跌至1.0869时可能稍事休整，但或许不会持久。当前的第三波应该会延伸至1.05区域，随后才可能出现更加剧烈反应。
欧元/日圆：昨日试图跌穿关键支撑区域132.24日圆低端，在收盘前逆转。但今日再度下探该区域，这次能否成功还要拭目以待。一旦证实该支撑区域已告破，注意力应该会转向126日圆区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0949 1.0920 0.27 -9.49 1.2097
美元/日圆 120.66 121.06 -0.33 0.99 119.68
欧元/日圆 132.12 132.25 -0.10 -9.02 144.77
美元/瑞郎 0.9906 0.9936 -0.30 -0.35 0.9941
英镑/美元 1.5265 1.5260 0.03 0.00 1.5573
美元/加元 1.3217 1.3190 0.20 13.76 1.1618
澳元/美元 0.7088 0.7115 -0.38 -13.22 0.8168
新西兰元/美元 0.6673 0.6696 -0.34 -14.43 0.7797
欧元/瑞郎 1.0851 1.0857 -0.06 -9.77 1.2026
欧元/英镑 0.7171 0.7158 0.18 -7.53 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3265 9.3300 -0.04 -0.87 9.4688
美元/挪威克朗 8.5584 8.5704 -0.14 14.54 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 汪红英；审校 蔡美珍)