欧洲金融：影子银行推动欧元区金融资产增长--欧洲央行

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透法兰克福10月29日 - 欧洲央行在周四发布的报告中称，当传统银行在金融危机之后忙着修复资产负债表之际，投资基金等影子银行推动了欧元区金融资产的增长。
“过去几年，欧元区金融总资产的增长主要受非银行的金融机构推动，而金融业总资产已经回升至2008年时的水平，”欧洲央行在报告中称。
包括投资基金和货币市场基金在内的影子银行以及其他形式的非银行贷款机构，去年持有价值23万亿欧元(25.30万亿美元)的欧元区金融资产，占欧元区金融总资产的38%，这一比例高于2009年时的33%，
同期信贷机构的上述比例从55%缩减至48%。
“影子银行成为欧元区经济日益重要的融资来源，”欧洲央行称。
“影子银行机构在非银行的信用中介扮演日益重要的角色，...同时还是银行融资的一个重要供应来源。”(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。