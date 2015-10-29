欧洲金融：影子银行推动欧元区金融资产增长--欧洲央行

路透法兰克福10月29日 - 欧洲央行在周四发布的报告中称，当传统银行在金融危机之后忙着修复资产负债表之际，投资基金等影子银行推动了欧元区金融资产的增长。

“过去几年，欧元区金融总资产的增长主要受非银行的金融机构推动，而金融业总资产已经回升至2008年时的水平，”欧洲央行在报告中称。

包括投资基金和货币市场基金在内的影子银行以及其他形式的非银行贷款机构，去年持有价值23万亿欧元(25.30万亿美元)的欧元区金融资产，占欧元区金融总资产的38%，这一比例高于2009年时的33%，

同期信贷机构的上述比例从55%缩减至48%。

“影子银行成为欧元区经济日益重要的融资来源，”欧洲央行称。