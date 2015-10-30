重温稿-台湾货币市场：资金需求极疲弱短率续处低档，短票利率降至0.40%

* 短率续处低档 * 银行消化基数压力大增 * 短票利率逾半降至0.40% * RP利率持平，下周将降1至2基点 记者 罗两莎 路透台北10月29日 - 台湾银行间短率周四续处低档。多位银行资金调度人员说，随本 提存期进入倒数，以往月底资金需求转趋热络未现，各大银行为消化过剩消金，纷纷打电话 向同业推销。 他们表示，这个月底市场资金需求异常疲弱，加上最近央行冲销隔夜资金态度不太积极 ，致市场钱满为患，各大银行消化资金压力大增，拆入者则可轻易以低利取得资金。 〞这个月底怎么这么平静？以前都不会这样啊；唉，这个月要消基数真的很不容易。〞 一位大型商银资调人员说。 他并称，这个月底市场非常平静，需求极为疲弱，即使到期亦未必全续全借，手中有多 余资金的银行资调人员消化基数压力都很大。 惟市场资金浮滥对拆入者却是一大福音；一位中型银行资调人员即指出，今天拆入四天 的跨月资金，利率比照隔拆利率，仅0.30%，因银行只求能去化资金，不敢拉抬利率。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.302% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.400% **短票利率降至0.40%** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，今天进一步调降短票利率至0.40%，且逾半 至八成短票利率成交在0.40%，仅少数仍在0.41%。 三位大型票券公司主管一致说，因市场资金非常浮滥，今天直接把短票利率从0.41%下 调至0.40%。 〞我们今天从0.40%开始卖，没办法啊，钱多到不行，发票量又少，利率往下走是预料 中的事。 〞一位大型票券公司主管说。 他们指出，最近央行冲销隔夜资金态度趋消极，银行体系超额准备部位持续攀升，但发 票量未见增加，且景气不佳，市场估未来有降息空间，致短率快速下滑。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日则在0.41%；60天 期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日则为0.42%及0.43%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 410%，前日在0.416%；上日成交量45.84亿台币，前日45.36亿台币。 台湾央行今日共发行1,237.2亿台币定存单；与今日存单到期金额1,236.2亿台币相较， 存单发行余额增1亿。周五定存单到期金额为262.6亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为195亿台币，累积超额准备7,256亿台币、加 计前期1%的超额准备达8,987亿台币。 **RP利率持平惟下周将下调** RP利率方面，证券商交易员表示，虽已至10月底，但目前市况完全感觉不到月底的气氛 ；RP利率虽维持不变，惟下周将下调利率1至2个基点。 〞今天钱多得有点恐怖，这两天有被狂丢钱的感觉。〞一位大型证券商交易员说。 他们指出，资金浮滥，缺券情况未见改变，大家忙着为资金找去处，料下周就会调降RP 利率1至2个基点。 本周余日交割紧缩因子为周五Morgan Stanley发行5亿美元债。 今日证券商10天期公债的附买回利率与昨日水准相同，主要成交在0.42%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.52%；与上日相同。 票券商方面，交易员称，今天资金略有不均的情况，投信有人多钱也有人缺钱；惟整体 仍是多钱，利率则无变化。 〞投信都在担心月底到期的票不续发，万一不续发不知道钱要往哪丢。〞一位大型票券 公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率持稳；一周公债附买回利率区间落 在0.36%-0.37%，上日亦同；极短天期与一周公司债附买回利率区间与上日相同，落在0.39- 0.41%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)