全球贵金属：10月28日SPDR黄金持仓下降0.17%，iShares白银持仓持平

路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。