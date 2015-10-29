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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 18:21 BJT

全球贵金属：10月28日SPDR黄金持仓下降0.17%，iShares白银持仓持平

路透10月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下降0.17%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,323,854.9 10月28日 22,362,150.6 10月27日 -38,295.7 -0.17%

iShares 315,533,847.7 10月28日 315,533,847.7 10月27日 0.0 0.00% (完) (编译 孙国玉；审校 白云)

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