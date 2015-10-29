全球贵金属：10月28日SPDR黄金持仓下降0.17%，iShares白银持仓持平

日本股市：日经指数受空头回补推动小涨，特朗普就职前市场保持谨慎
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透10月29日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下降0.17%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 22,323,854.9 10月28日 22,362,150.6 10月27日 -38,295.7 -0.17%
iShares 315,533,847.7 10月28日 315,533,847.7 10月27日 0.0 0.00% (完) (编译 孙国玉；审校 白云)
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。