版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 21:44 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/10/29

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第二季           +0.4  r           +0.5  r             +1.5  r
 英国             第三季           +0.5  p           +0.7  f             +2.3  p
 德国             第二季           +0.4  f-@         +0.3  f-@           +1.6  f
 法国             第二季           持平  r           +0.7  r               --  
 意大利           第二季           +0.3  f           +0.4  r             +0.7  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        9月           +0.2  f           持平  f             -0.1  f
 英国                9月           -0.1              +0.2                -0.1  
 德国               10月           持平  p           -0.2  f             +0.3  p
 法国(HICP)          9月           -0.4  f           +0.4  f             +0.1  f
 意大利(HICP)        9月           +1.6  f           +1.6  f             +0.2  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              8月           -0.8              -0.2  r             -2.6  
 英国                9月           -0.1              -0.5  r             -1.8  
 德国                9月           -0.4              -0.5                -2.1  
 法国                8月           -0.9              -0.1                -2.1  
 意大利              8月           -0.7              -0.5  r             -2.9  
 
 失业率                       当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              8月           11.0  @           11.0  r                   
 英国              6-8月            5.4               5.5                      
 德国               10月            6.4  @            6.4  @                   
 法国             第二季           10.3              10.3                      
 意大利              8月           11.9              12.0                      
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐