更新版 1-中德关系：推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”，中德合作全面升级

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路透北京10月29日 - 中德两国总理周四上午举行会谈，双方表示将推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手，拓展战略性新兴产业合作，并尽早启动中欧自贸可行性研究。

中国政府网刊登新闻稿称，中德商定第四轮中德政府磋商将于明年适时在中国举行，双方还将加强发展战略对接和宏观经济政策协调。

国务院总理李克强指出，中德双方应着眼未来，充分利用中国经济特别是中西部发展的巨大潜力，就创新发展和新型城镇化建设加强合作，以创新带动创业、推动升级、拉动增长，打造双边关系新的亮点和增长点。

据新闻稿，两国将推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手、“中国制造”同“德国制造”合力，拓展战略性新兴产业合作；以负面清单+准入前国民待遇的模式加快推进中欧投资协定谈判，尽早启动中欧自贸可行性研究；共同开发第三方市场。双方支持多边贸易体制，认为中欧双方应履行各自在中国加入世贸组织时做出的承诺。

德国总理梅克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。

梅克尔还表示，会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。

她还欢迎中国企业对德投资，促进双向投资，愿积极参与亚投行建设。德国支持中方成为欧洲复兴开发银行成员；希望早日签署欧中投资协定，进而启动开展欧中自贸区可行性研究；乐见欧盟在中国市场经济地位问题上取得积极进展。

另外还有数项协议达成，中国和德国签署30架空客A330客机的交货协议，德国大众汽车 和中国工商银行签署战略合作框架协议，以及德意志交易所 、上海证交所、中金所签署三方合资协议。

此外，中国总理李克强表示，同意中欧应尽快启动自贸谈判可行性研究；而中国将成为德国的庞大市场，同时也会向德国工业学习。（完）