东南亚股市：印尼跌3%，美联储升息暗示打压多数股市下挫

资金流出导致马来西亚股市 和泰国股市 跌至10月6日以来最低收位，菲律宾股市 触及一周低点。新加坡股市 连续第三日下跌，至逾两周低点。
越南股市 逆市上涨1.5%，为三日以来首次收涨，一定程度上受正面的企业财报提振。
汤森路透数据显示，外资卖超9,990亿印尼卢比(733亿美元)印尼股票，本周迄今为止总计卖超7万亿(兆)卢比(5.137亿美元)，上周为买超1.1万亿(兆)卢比(8,070万美元)。
外资卖超28.9亿泰铢(8,123万美元)泰股，流出马来西亚和菲律宾股市的外资分别为3.6亿马币(林吉特)(8,385万美元)和10亿披索(2,129万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 344.28 -7.11 -2.02 -16.19 410.77
新加坡 3001.51 -39.00 -1.28 -10.81 3365.15
马来西亚 1666.98 -19.53 -1.16 -5.35 1761.25
泰国 1390.04 -19.22 -1.36 -7.19 1497.67
印尼 4472.02 -136.72 -2.97 -14.44 5226.95
菲律宾 7189.25 -100.01 -1.37 -0.57 7230.57
越南 605.20 8.96 +1.50 +10.92 545.63
(完)
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(编译 张涛/汪红英；审校 张荻)