版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 19:07 BJT

东南亚股市：印尼跌3%，美联储升息暗示打压多数股市下挫

资金流出导致马来西亚股市 和泰国股市 跌至10月6日以来最低收位，菲律宾股市 触及一周低点。新加坡股市 连续第三日下跌，至逾两周低点。

越南股市 逆市上涨1.5%，为三日以来首次收涨，一定程度上受正面的企业财报提振。

汤森路透数据显示，外资卖超9,990亿印尼卢比(733亿美元)印尼股票，本周迄今为止总计卖超7万亿(兆)卢比(5.137亿美元)，上周为买超1.1万亿(兆)卢比(8,070万美元)。

外资卖超28.9亿泰铢(8,123万美元)泰股，流出马来西亚和菲律宾股市的外资分别为3.6亿马币(林吉特)(8,385万美元)和10亿披索(2,129万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 344.28 -7.11 -2.02 -16.19 410.77

新加坡 3001.51 -39.00 -1.28 -10.81 3365.15

马来西亚 1666.98 -19.53 -1.16 -5.35 1761.25

泰国 1390.04 -19.22 -1.36 -7.19 1497.67

印尼 4472.02 -136.72 -2.97 -14.44 5226.95

菲律宾 7189.25 -100.01 -1.37 -0.57 7230.57

越南 605.20 8.96 +1.50 +10.92 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 张涛/汪红英；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐