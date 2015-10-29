重温稿-中德关系：推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”，中德合作全面升级

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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路透北京10月29日 - 中德两国总理周四上午举行会谈，双方表示将推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手，拓展战略性新兴产业合作，并尽早启动中欧自贸可行性研究。
中国政府网刊登新闻稿称，中德商定第四轮中德政府磋商将于明年适时在中国举行，双方还将加强发展战略对接和宏观经济政策协调。
国务院总理李克强指出，中德双方应着眼未来，充分利用中国经济特别是中西部发展的巨大潜力，就创新发展和新型城镇化建设加强合作，以创新带动创业、推动升级、拉动增长，打造双边关系新的亮点和增长点。
据新闻稿，两国将推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手、“中国制造”同“德国制造”合力，拓展战略性新兴产业合作；以负面清单+准入前国民待遇的模式加快推进中欧投资协定谈判，尽早启动中欧自贸可行性研究；共同开发第三方市场。双方支持多边贸易体制，认为中欧双方应履行各自在中国加入世贸组织时做出的承诺。
德国总理梅克尔周四在北京表示，将乐于看到国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入特别提款权(SDR)篮子。
梅克尔还表示，会支持“很快”达成欧盟-中国投资协定，这将为针对自由贸易谈判的可行性研究开辟道路。
她还欢迎中国企业对德投资，促进双向投资，愿积极参与亚投行建设。德国支持中方成为欧洲复兴开发银行成员；希望早日签署欧中投资协定，进而启动开展欧中自贸区可行性研究；乐见欧盟在中国市场经济地位问题上取得积极进展。
另外还有数项协议达成，中国和德国签署30架空客A330客机的交货协议，德国大众汽车 和中国工商银行签署战略合作框架协议，以及德意志交易所 、上海证交所、中金所签署三方合资协议。
此外，中国总理李克强表示，同意中欧应尽快启动自贸谈判可行性研究；而中国将成为德国的庞大市场，同时也会向德国工业学习。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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