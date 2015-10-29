英国经济：未来一年通胀预期在10月降至1.4%，9月为1.5%--YouGov/Citi

路透伦敦10月29日 - 据周四公布的一项调查结果，英国公众对于未来12个月的通胀预期在10月小幅下降。

YouGov/Citi的月度调查显示，未来一年的通胀预期从9月的1.5%降至1.4%，连续13个月低于英国央行的2%目标，这是逾10年来的最长时间。

对未来5-10年的通胀预期持稳于2.7%。

此前公布的官方数据显示，英国9月消费者物价同比下降0.1%。

YouGov在10月21-22日调查了2,031人。(完)