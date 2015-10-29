重温稿-背景资料：中国共产党五中全会公报要点摘录

路透北京10月29日 - “十三五”（2016-2020年）是中国深化改革的关键时期。周四闭幕的中国共产党五中全会审议通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求，经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。

会议公报表示，要创新和完善调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。

而促进人口均衡发展，完善人口发展战略，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，并积极开展应对人口老龄化行动。

以下为中共五中全会会议公报要点摘录：

--到2020年全面建成小康社会，是党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。

--全会提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长，到2020年GDP和城乡居民人均收入比2010年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，农业现代化取得明显进展，现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽，生态环境质量总体改善，国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展。

--创新和完善宏观调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。

--坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新；必须把发展基点放在创新上，推动大众创业、万众创新。

--拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。

--大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式；加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，实施工业强基工程，培育一批战略性产业，开展加快发展现代服务业行动。

--深化行政管理体制改革，进一步转变政府职能，持续推进简政放权、放管结合、优化服务；完善各类国有资产管理体制，建立健全现代财政制度、税收制度，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。

--坚持协调发展，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局；健全农村基础设施投资长效机制，推动城镇公共服务向农村延伸。

--坚持绿色发展，加快建设主体功能区，推动低碳循环发展，全面节约和高效利用资源，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度。

--坚持开放发展，发展更高层次的开放型经济，支持沿海地区全面参与全球经济合作和竞争，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大服务业对外开放；推进“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作，加快实施自由贸易区战略，提高中国在全球经济治理中的制度性话语权。

--促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。

--建立更加公平可持续的社会保障制度，实施全民参保计划，实现职工基础养老金全国统筹，划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度。

--提高教育质量，推动义务教育均衡发展，普及高中阶段教育，逐步分类推进中等职业教育免除学杂费，率先从建档立卡的家庭经济困难学生实施普通高中免除学杂费，实现家庭经济困难学生资助全覆盖。

--坚持全面从严治党、依规治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固反腐败斗争成果，健全改进作风长效机制，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

--决定递补中央委员会候补委员刘晓凯、陈志荣、金振吉为中央委员会委员。