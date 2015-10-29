重温稿-背景资料：中国共产党五中全会公报要点摘录

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京10月29日 - “十三五”（2016-2020年）是中国深化改革的关键时期。周四闭幕的中国共产党五中全会审议通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求，经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
会议公报表示，要创新和完善调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。
而促进人口均衡发展，完善人口发展战略，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，并积极开展应对人口老龄化行动。
以下为中共五中全会会议公报要点摘录：
--到2020年全面建成小康社会，是党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。
--全会提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长，到2020年GDP和城乡居民人均收入比2010年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，农业现代化取得明显进展，现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽，生态环境质量总体改善，国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展。
--创新和完善宏观调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。
--坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新；必须把发展基点放在创新上，推动大众创业、万众创新。
--拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。
--大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式；加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，实施工业强基工程，培育一批战略性产业，开展加快发展现代服务业行动。
--深化行政管理体制改革，进一步转变政府职能，持续推进简政放权、放管结合、优化服务；完善各类国有资产管理体制，建立健全现代财政制度、税收制度，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。
--坚持协调发展，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局；健全农村基础设施投资长效机制，推动城镇公共服务向农村延伸。
--坚持绿色发展，加快建设主体功能区，推动低碳循环发展，全面节约和高效利用资源，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度。
--坚持开放发展，发展更高层次的开放型经济，支持沿海地区全面参与全球经济合作和竞争，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大服务业对外开放；推进“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作，加快实施自由贸易区战略，提高中国在全球经济治理中的制度性话语权。
--促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。
--建立更加公平可持续的社会保障制度，实施全民参保计划，实现职工基础养老金全国统筹，划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度。
--提高教育质量，推动义务教育均衡发展，普及高中阶段教育，逐步分类推进中等职业教育免除学杂费，率先从建档立卡的家庭经济困难学生实施普通高中免除学杂费，实现家庭经济困难学生资助全覆盖。
--坚持全面从严治党、依规治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固反腐败斗争成果，健全改进作风长效机制，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
--决定递补中央委员会候补委员刘晓凯、陈志荣、金振吉为中央委员会委员。
--审议并通过了中共中央纪检委关于令计划、周本顺、杨栋梁、朱明国、王敏、陈川平、仇和、杨卫泽、潘逸阳、余远辉严重违纪问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予他们开除党籍的处分。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。