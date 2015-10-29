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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 07:30 BJT

重温稿-中港股业绩：建行前三季净利同比升0.66%，期末不良贷款率升至1.45%

路透北京10月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 周四公布，今年前三季度净利同比增长0.66%；9月末不良贷款率1.45%，较6月年末1.42%的不良贷款率上升0.03个百分点。

建行三季报显示，前三季实现净利润1,915.57亿元人民币。该行上年同期则为1,902.98亿元。第三季单季净利596.62亿元。

截至9月末，建行不良贷款余额约为1,499.71亿元，较上年末增加368亿元；净利息收益率为2.64%，较上年同期2.8%下降0.16个百分点。

同期建行核心一级资本充足率为12.16%，资本充足率为14.57%。（完）

欲浏览上市公司在港交所发布的声明，请点选 here

(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)

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