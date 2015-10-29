重温稿-中港股业绩：建行前三季净利同比升0.66%，期末不良贷款率升至1.45%

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京10月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行 周四公布，今年前三季度净利同比增长0.66%；9月末不良贷款率1.45%，较6月年末1.42%的不良贷款率上升0.03个百分点。
建行三季报显示，前三季实现净利润1,915.57亿元人民币。该行上年同期则为1,902.98亿元。第三季单季净利596.62亿元。
截至9月末，建行不良贷款余额约为1,499.71亿元，较上年末增加368亿元；净利息收益率为2.64%，较上年同期2.8%下降0.16个百分点。
同期建行核心一级资本充足率为12.16%，资本充足率为14.57%。（完）
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(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。