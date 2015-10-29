更新版 1-中国经济：十三五保持中高速增长，必须把发展基点放在创新上--五中全会

* 中共五中全会周四闭幕，审议并通过十三五规划的建议

* 经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献加大

* 把发展基点放在创新上

* 在区间调控基础上加大定向调控力度

* 全面放开二胎政策

路透北京10月29日 - 备受关注的中国中共五中全会今日闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。

而如何实现小康社会？五中全会把坚持创新发展摆在了突出位置，指出必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，必须把发展基点放在创新上，推动大众创业、万众创新。

事实上，这些词语看起来并不陌生。早在今年5月国家主席习近平讲话曾首次描述“十三五”十大规划目标，其中保增长仍是第一要务，转方式、调结构、促创新、加快农业现代化等紧随其后。

而在中国经济增长持续减速、且今年三季度破七降至6.9%的时点上，五中全会会议公报并没有披露备受关注的“十三五”经济增速目标问题。

新华社周四晚间公布会议公报全文并指出，要创新和完善宏观调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。

“到2020年全面建成小康社会，是党确定的‘两个一百年’奋斗目标的第一个百年奋斗目标。‘十三五’时期是全面建成小康社会决胜阶段，‘十三五’规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定，”会议称。

如果说公报内容有什么令人意外之处，那无疑是会议提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

中国最初为控制人口，实行独生子女的计划生育基本国策。从80年代中期逐渐放开“双独二胎”，到2013年启动“单独二胎”政策，中间跨越20多年漫长岁月。如今人口老龄化问题日益严重，全面放开二胎政策的呼声也越来越强烈。

按照惯例，中央会在一周后发布一份综合性的完整报告，但最终版本的“十三五”规划纲要全文还需要明年3月全国人大审议通过后方能对外公开，将包括备受关注的经济增长目标和其它关键经济和社会指标。

**加快建设制造强国，坚持绿色发展**

会议指出，要加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，实施工业强基工程，培育一批战略性产业，开展加快发展现代服务业行动。

同时，要坚持绿色发展，加快建设主体功能区，推动低碳循环发展，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。

与此同时，要持续推进简政放权、放管结合、优化服务；完善各类国有资产管理体制，建立健全现代财政制度、税收制度，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。

会议要求，大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式；并拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济。

在对外开放方面，支持沿海地区全面参与全球经济合作和竞争，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大服务业对外开放；推进“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作，加快实施自由贸易区战略。

在营造社会“安全网”领域，要建立更加公平可持续的社会保障制度，实施全民参保计划，实现职工基础养老金全国统筹，划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度。

会议并提出，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固反腐败斗争成果，健全改进作风长效机制，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

会议决定递补中央委员会候补委员刘晓凯、陈志荣、金振吉为中央委员会委员；审议并通过了中共中央纪检委关于令计划、周本顺、杨栋梁、朱明国、王敏、陈川平、仇和、杨卫泽、潘逸阳、余远辉严重违纪问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予他们开除党籍的处分。（完）

欲览五中全会会议公报要点摘录，请点击