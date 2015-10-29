重温稿-中国经济：十三五保持中高速增长，必须把发展基点放在创新上--五中全会

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 中共五中全会周四闭幕，审议并通过十三五规划的建议
* 经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献加大
* 把发展基点放在创新上
* 在区间调控基础上加大定向调控力度
* 全面放开二胎政策
路透北京10月29日 - 备受关注的中国中共五中全会今日闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
而如何实现小康社会？五中全会把坚持创新发展摆在了突出位置，指出必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，必须把发展基点放在创新上，推动大众创业、万众创新。
事实上，这些词语看起来并不陌生。早在今年5月国家主席习近平讲话曾首次描述“十三五”十大规划目标，其中保增长仍是第一要务，转方式、调结构、促创新、加快农业现代化等紧随其后。
而在中国经济增长持续减速、且今年三季度破七降至6.9%的时点上，五中全会会议公报并没有披露备受关注的“十三五”经济增速目标问题。
新华社周四晚间公布会议公报全文并指出，要创新和完善宏观调控方式，在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。
“到2020年全面建成小康社会，是党确定的‘两个一百年’奋斗目标的第一个百年奋斗目标。‘十三五’时期是全面建成小康社会决胜阶段，‘十三五’规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定，”会议称。
如果说公报内容有什么令人意外之处，那无疑是会议提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。
中国最初为控制人口，实行独生子女的计划生育基本国策。从80年代中期逐渐放开“双独二胎”，到2013年启动“单独二胎”政策，中间跨越20多年漫长岁月。如今人口老龄化问题日益严重，全面放开二胎政策的呼声也越来越强烈。
按照惯例，中央会在一周后发布一份综合性的完整报告，但最终版本的“十三五”规划纲要全文还需要明年3月全国人大审议通过后方能对外公开，将包括备受关注的经济增长目标和其它关键经济和社会指标。
**加快建设制造强国，坚持绿色发展**
会议指出，要加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，实施工业强基工程，培育一批战略性产业，开展加快发展现代服务业行动。
同时，要坚持绿色发展，加快建设主体功能区，推动低碳循环发展，建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。
与此同时，要持续推进简政放权、放管结合、优化服务；完善各类国有资产管理体制，建立健全现代财政制度、税收制度，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。
会议要求，大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式；并拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济。
在对外开放方面，支持沿海地区全面参与全球经济合作和竞争，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大服务业对外开放；推进“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作，加快实施自由贸易区战略。
在营造社会“安全网”领域，要建立更加公平可持续的社会保障制度，实施全民参保计划，实现职工基础养老金全国统筹，划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度。
会议并提出，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固反腐败斗争成果，健全改进作风长效机制，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
会议决定递补中央委员会候补委员刘晓凯、陈志荣、金振吉为中央委员会委员；审议并通过了中共中央纪检委关于令计划、周本顺、杨栋梁、朱明国、王敏、陈川平、仇和、杨卫泽、潘逸阳、余远辉严重违纪问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予他们开除党籍的处分。（完）
欲览五中全会会议公报要点摘录，请点击
欲览“背景资料：中国“七五”至“十二五”规划主要目标一览”，请点击 (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。