表格：美国10月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透华盛顿10月29日 - 美国农业部(USDA)周四公布10月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花 以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 550.3 0.2 550.5 553.4 0.2 12,750.3 15,138.0 大麦 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 24.5 86.3 玉米 708.8 0.0 708.8 766.6 0.0 12,588.7 18,742.2 高梁 144.1 0.0 144.1 153.1 0.0 3,626.0 2,951.4 大豆 2,087.4 68.6 2,156.0 2,311.4 68.6 27,276.9 33,995.2 豆粕 218.7 0.0 218.7 228.8 0.1 4,395.6 6,393.3 豆油 82.1 0.0 82.1 82.3 0.0 377.3 238.0 皮马棉 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 119.2 86.4 陆地棉 76.1 6.0 82.1 77.7 6.0 3,544.2 5,809.8 稻米 112.6 0.0 112.6 112.6 0.0 1,425.0 1,154.1(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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