国际油市：亚洲燃料油裂解价差贴水扩大，燃料油库存降至七周低点

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透新加坡10月29日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周四扩大至每桶贴水8.21美元，受强劲买兴和充裕供应影响。裂解价差贴水在之前两日收窄，并创下五周以来最窄水平。
新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，截至10月28日当周新加坡陆地燃料油库存降至七周低点，下降77.7万桶至2,774万桶。
从马来西亚、俄罗斯、委内瑞拉和印尼进口的燃料油处于高位。
数据显示，这四个国家在10月22-28日期间向新加坡供应了759,570吨燃料油。
中国是新加坡最大的燃料油出口市场，截至10月28日的当周向中国出口了176,627吨燃料油。
新加坡现货市场10月份燃料油成交量超过100万吨，较9月份高出两倍多。
在总计105万吨的成交量中，嘉能可出售了约38万吨。
日本JX控股 旗下吉坤日矿日石能源计划下月每日出口18.5万桶成品油，接近8月创下的单月纪录高点18.9万桶。
新加坡现货市场有两笔交易达成。
嘉能可向嘉吉出售了4万吨380-cst燃料油，船期为11月22-26日，每吨241美元。
嘉能可还向嘉吉出售了4万吨船期为11月24-28日的380-cst燃料油，每吨241美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)