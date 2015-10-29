国际油市：亚洲燃料油裂解价差贴水扩大，燃料油库存降至七周低点

路透新加坡10月29日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周四扩大至每桶贴水8.21美元，受强劲买兴和充裕供应影响。裂解价差贴水在之前两日收窄，并创下五周以来最窄水平。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，截至10月28日当周新加坡陆地燃料油库存降至七周低点，下降77.7万桶至2,774万桶。

从马来西亚、俄罗斯、委内瑞拉和印尼进口的燃料油处于高位。

数据显示，这四个国家在10月22-28日期间向新加坡供应了759,570吨燃料油。

中国是新加坡最大的燃料油出口市场，截至10月28日的当周向中国出口了176,627吨燃料油。

新加坡现货市场10月份燃料油成交量超过100万吨，较9月份高出两倍多。

在总计105万吨的成交量中，嘉能可出售了约38万吨。

日本JX控股 旗下吉坤日矿日石能源计划下月每日出口18.5万桶成品油，接近8月创下的单月纪录高点18.9万桶。

新加坡现货市场有两笔交易达成。

嘉能可向嘉吉出售了4万吨380-cst燃料油，船期为11月22-26日，每吨241美元。

嘉能可还向嘉吉出售了4万吨船期为11月24-28日的380-cst燃料油，每吨241美元。(完)

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