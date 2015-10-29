国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三个月高点，汽油裂解价差也上升

路透新加坡10月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至近三个月高点每吨97.90美元，因交易员预计，鉴于有大量船货定于11月抵达，包括欧洲在内的西方12月抵达亚洲的船货将会减少。

交易员表示，目前预计下月抵达亚洲的船货为190-200万吨，9月和10月均为150万吨。

“但欧洲似乎有很多人缺石脑油，”驻新加坡的一位交易商说，并称虽然缺口不是很大，但对买家的人气有影响。

台湾中油公司求购35,000吨全馏分石脑油，在11月21日-12月25日抵达高雄，以及至少35,000吨重质石脑油，在12月1-25日抵达高雄，招标于10月29日结束。

亚洲汽油裂解价差升至两周高点每桶11.02美元，受需求支撑。

新加坡陆地轻质馏分油库存下降14%或162.3万桶，至近14个月低点997.9万桶。

汽油需求在今年大部分时间都异常强劲，不过当前的裂解价差低于前九个月的平均水平每桶12.77美元。

新加坡现货市场交易方面：中国石油买入两批92号汽油船货，一批购自Phillips 66，船期为11月18-22日，每桶升水1.10美元，另一批购自维多公司，船期为11月24-28日，每桶升水1.08美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻