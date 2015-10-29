国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三个月高点，汽油裂解价差也上升

路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透新加坡10月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至近三个月高点每吨97.90美元，因交易员预计，鉴于有大量船货定于11月抵达，包括欧洲在内的西方12月抵达亚洲的船货将会减少。
交易员表示，目前预计下月抵达亚洲的船货为190-200万吨，9月和10月均为150万吨。
“但欧洲似乎有很多人缺石脑油，”驻新加坡的一位交易商说，并称虽然缺口不是很大，但对买家的人气有影响。
台湾中油公司求购35,000吨全馏分石脑油，在11月21日-12月25日抵达高雄，以及至少35,000吨重质石脑油，在12月1-25日抵达高雄，招标于10月29日结束。
亚洲汽油裂解价差升至两周高点每桶11.02美元，受需求支撑。
新加坡陆地轻质馏分油库存下降14%或162.3万桶，至近14个月低点997.9万桶。
汽油需求在今年大部分时间都异常强劲，不过当前的裂解价差低于前九个月的平均水平每桶12.77美元。
新加坡现货市场交易方面：中国石油买入两批92号汽油船货，一批购自Phillips 66，船期为11月18-22日，每桶升水1.10美元，另一批购自维多公司，船期为11月24-28日，每桶升水1.08美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张涛)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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