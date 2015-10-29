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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 00:32 BJT

标题新闻：ECB副总裁冈斯坦西欧称若区内银行持有本国主权债不得超过总股本的25%，将面临逾6兆欧元资本缺口

欧洲央行(ECB)

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