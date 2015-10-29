欧洲股市：下滑，因金融股和矿业股走低

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.2%
* 德意志银行和巴克莱公布业绩后股价下跌
* 诺基亚业绩强劲，股价急升
路透米兰/伦敦10月29日 - 欧洲股市周四小跌，德意志银行和巴克莱公布的业绩令人失望，拖累银行股领跌大盘，且投资者重新评估美国可能在年底前升息所带来的负面影响。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.23%。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。
“欧洲投资者对风险资产获利了结，因他们开始衡量(美国)升息的最终效应，”JCI Capital分析师Emanuele Rigamonti说。
德意志银行 劲跌6.8%，此前该行发出警告，称未来两年将暂停派息、限薪和裁员。
巴克莱 急挫6.3%，此前公布季度盈利下降10%。
矿业股下滑1.9%，是欧洲跌幅最大的板块，因金属价格扩大跌幅。必和必拓 、嘉能可 和英美资源 均下跌逾4%。
诺基亚 股价急升10%，此前公布的季度业绩好于预期，因中国市场增长抵销其他主要市场需求下降的影响。
英股富时100指数 收跌0.65%，报6,395.80点，法国CAC 40指数 下滑0.1%，收报4,885.82点。德国DAX指数 收低0.29%，报10,800.84点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透米兰1月12日 - 欧洲股市周四下跌，受累于菲亚特克莱斯勒汽车 股价暴跌，在美国指控其柴油车排放超标后，该股市值蒸发了六分之一，因市场担心该公司将遭受重罚。