欧洲股市：下滑，因金融股和矿业股走低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.2%

* 德意志银行和巴克莱公布业绩后股价下跌

* 诺基亚业绩强劲，股价急升

路透米兰/伦敦10月29日 - 欧洲股市周四小跌，德意志银行和巴克莱公布的业绩令人失望，拖累银行股领跌大盘，且投资者重新评估美国可能在年底前升息所带来的负面影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.04%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.23%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

“欧洲投资者对风险资产获利了结，因他们开始衡量(美国)升息的最终效应，”JCI Capital分析师Emanuele Rigamonti说。

德意志银行 劲跌6.8%，此前该行发出警告，称未来两年将暂停派息、限薪和裁员。

巴克莱 急挫6.3%，此前公布季度盈利下降10%。

矿业股下滑1.9%，是欧洲跌幅最大的板块，因金属价格扩大跌幅。必和必拓 、嘉能可 和英美资源 均下跌逾4%。

诺基亚 股价急升10%，此前公布的季度业绩好于预期，因中国市场增长抵销其他主要市场需求下降的影响。