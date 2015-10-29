版本:
中国
货币新闻 | 2015年 10月 30日 星期五 02:56 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船船需求下降

路透10月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因较大型船船需求下降。

乾散货运价指数下跌8点，或1.09%，报728点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌21点，或1.65%，报1,254点。日均获利降99美元，报9,184美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑5点，或0.73%，报682点。日均获利跌41美元，至5,459美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，至351点，超灵便型船指数 下跌10点，报633点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐