芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买入和出口数据强劲

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，主要受技术性因素推动，且最新一周美国出口销售好于预期也支撑市场。
指标CBOT-12月小麦 稍早下跌，但守住了5.00美元关口的支撑位，交易商认为这是利多的技术信号。
美国农业部(USDA)报告，截至10月22日该周，美国小麦出口销售55.03万吨，略高于35-55万吨的市场预估区间。这是7月来最高的周度净销售数据。
CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.15美元，上涨9美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为160,866口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。