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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因技术性买入和出口数据强劲

路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，主要受技术性因素推动，且最新一周美国出口销售好于预期也支撑市场。

指标CBOT-12月小麦 稍早下跌，但守住了5.00美元关口的支撑位，交易商认为这是利多的技术信号。

美国农业部(USDA)报告，截至10月22日该周，美国小麦出口销售55.03万吨，略高于35-55万吨的市场预估区间。这是7月来最高的周度净销售数据。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.15美元，上涨9美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为160,866口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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