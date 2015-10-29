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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1%，因出口销售强劲和小麦走高

路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬1%，从稍早触及的约一周低位反弹，交易商称，因玉米出口销售好于预期支撑市场。

小麦期货大涨也支持玉米期货，因投资者回补在这两种商品的空头头寸。

交投最活跃的CBOT-12月玉米 收涨4美分，报每蒲式耳3.80美元，盘中触及10月23日来最低的3.75-1/2美元。玉米合约在三日来首次收涨。

投资者继续将12月合约展期至3月 和7月 等远月合约。

美国农业部(USDA)称，截至10月22日当周，出口销售70.8万吨美国玉米，为一个月最高，且高于分析师预计的30-50万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,296口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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