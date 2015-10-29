芝加哥期市：CBOT玉米期货上扬1%，因出口销售强劲和小麦走高

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬1%，从稍早触及的约一周低位反弹，交易商称，因玉米出口销售好于预期支撑市场。
小麦期货大涨也支持玉米期货，因投资者回补在这两种商品的空头头寸。
交投最活跃的CBOT-12月玉米 收涨4美分，报每蒲式耳3.80美元，盘中触及10月23日来最低的3.75-1/2美元。玉米合约在三日来首次收涨。
投资者继续将12月合约展期至3月 和7月 等远月合约。
美国农业部(USDA)称，截至10月22日当周，出口销售70.8万吨美国玉米，为一个月最高，且高于分析师预计的30-50万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为233,296口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。