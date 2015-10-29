全球金市：金价连跌两日至三周低点，因昨日美联储暗示可能在12月升息

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 金价在周三下跌1%后续跌
* 市场认为美联储政策声明对通胀立场强硬
* 美国第三季经济成长1.5%
路透纽约/伦敦10月29日 - 金价周四连跌第二日，触及三周最低水准，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)保留了在12月升息的可能性。
现货金最初因美元回落而上涨，但之后跌最多0.9%，至10月9日来最低的1,145.43美元。在1858 GMT，现货金 下滑0.8%，报每盎司1,146.10美元。
美国12月期金 大幅收低2.4%，报每盎司1,147.30美元。美国12月期金的跌幅较现货金更大，因为周三美国12月期金收高，在其收市后，美联储公布政策声明。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国劳动力市场仍在复苏。“在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展，”美联储声明称。
利率期货交易商增加对美联储可能在12月15-16日会议上升息的押注。
美联储主席叶伦对通胀的立场意外强硬，带动美元指数 飙升至两个月高位。不过美元指数周四回落约0.5%，但金价跌势持续。
周四数据显示美国第三季经济增速大幅放缓，但内需稳健，可能促使美联储在12月升息。
现货银 大跌2.1%，报每盎司15.58美元。现货钯金 下跌1.5%，报每盎司667.50美元。现货铂金 下滑0.9%，报每盎司989美元。(完)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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