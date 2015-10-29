韩国数据：11月制造业景气判断指数较10月改善，但制造商看法仍悲观

路透首尔10月30日 - 韩国央行周五公布的数据显示，11月韩国制造商对业务前景的看法较10月有所改善，但仍以悲观为主。

韩国央行11月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从10月的70上升至72，但仍低于9月的73及今年的平均值74。

数据显示，在受访者中，出口商的信心增幅最大。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。

该指数自2010年10月来一直低于100。

国内消费低迷仍是制造商11月认为最不利企业经营的最大因素，尽管持此观点的受访者占比低于10月。

这一调查结果公布后，韩国将发布9月工业产值官方数据，路透调查的14位分析师预估中值为经季节调整后月度增长0.4%，连续第二个月上涨，因消费改善。