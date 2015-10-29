韩国数据：11月制造业景气判断指数较10月改善，但制造商看法仍悲观

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透首尔10月30日 - 韩国央行周五公布的数据显示，11月韩国制造商对业务前景的看法较10月有所改善，但仍以悲观为主。
韩国央行11月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)从10月的70上升至72，但仍低于9月的73及今年的平均值74。
数据显示，在受访者中，出口商的信心增幅最大。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
该指数自2010年10月来一直低于100。
国内消费低迷仍是制造商11月认为最不利企业经营的最大因素，尽管持此观点的受访者占比低于10月。
这一调查结果公布后，韩国将发布9月工业产值官方数据，路透调查的14位分析师预估中值为经季节调整后月度增长0.4%，连续第二个月上涨，因消费改善。
央行的调查是在10月16-23日向超过1,700家韩国制造商进行的。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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