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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.13%，Nasdaq指数下跌0.42%

路透纽约10月29日 - 美国股市周四小跌，因市场消化美国在12月升息的可能性，以及一些科技企业令人失望的季报和一宗规模巨大的潜在药厂并购交易。

道琼工业指数 下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。标准普尔500指数 收低0.94点，或0.04%，报2,089.41点。Nasdaq综合指数 下跌21.42点，或0.42%，报5,074.27点。(完)

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