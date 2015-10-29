国际油市：美国原油小涨但布兰特原油下跌，料未来几周将陷于区间内

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 在周三大涨6%后美国原油小涨，布兰特原油下跌
* 美国第三经济增速放缓，拖累油市人气
* 美元走低，为油市提供一些支持
路透纽约10月29日 - 美国原油周四小涨，布兰特原油下滑，因在昨日创下两个月最大升幅后，交易商试图寻找市场方向。
美国原油在早盘上涨近2%，但之后美国公布令人失望的经济数据，抑制了投资者的乐观情绪。油价周三劲升6%，尽管数据显示库存继续增加。
美元指数 下跌，为油市提供一些支撑，因以美元计价的商品对持有欧元和其他货币的投资者来说更便宜。
美国原油 收涨0.12美元，或0.3%，报每桶46.06美元，交投区间为45.16-46.79美元。周三该合约上涨近3美元。
布兰特原油 收低0.25美元，或0.51%，报每桶48.80美元，交投区间为48.17-49.38美元。
数据显示美国第三季经济增速大幅放缓，因企业不急于补充库存，以消化过剩的库存。
美国经济增速放缓和成屋待完成销售数据疲弱，令原油缩减早盘的部分涨幅，缓和了美国政府原油库存数据为市场带来的乐观情绪。该数据显示美国原油库存增幅低于很多人的预期。
交易商和分析师称，未来几周油价可能在区间内交投，因原油库存不断增加给油市带来的压力，将抵销汽油和其他成品油非季节性需求强劲为带来的支持。(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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