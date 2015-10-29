国际油市：美国原油小涨但布兰特原油下跌，料未来几周将陷于区间内

* 在周三大涨6%后美国原油小涨，布兰特原油下跌

* 美国第三经济增速放缓，拖累油市人气

* 美元走低，为油市提供一些支持

路透纽约10月29日 - 美国原油周四小涨，布兰特原油下滑，因在昨日创下两个月最大升幅后，交易商试图寻找市场方向。

美国原油在早盘上涨近2%，但之后美国公布令人失望的经济数据，抑制了投资者的乐观情绪。油价周三劲升6%，尽管数据显示库存继续增加。

美元指数 下跌，为油市提供一些支撑，因以美元计价的商品对持有欧元和其他货币的投资者来说更便宜。

美国原油 收涨0.12美元，或0.3%，报每桶46.06美元，交投区间为45.16-46.79美元。周三该合约上涨近3美元。

布兰特原油 收低0.25美元，或0.51%，报每桶48.80美元，交投区间为48.17-49.38美元。

数据显示美国第三季经济增速大幅放缓，因企业不急于补充库存，以消化过剩的库存。

美国经济增速放缓和成屋待完成销售数据疲弱，令原油缩减早盘的部分涨幅，缓和了美国政府原油库存数据为市场带来的乐观情绪。该数据显示美国原油库存增幅低于很多人的预期。