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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 04:18 BJT

美股盘后：星巴克在公布业绩后股价急挫3.2%

路透10月29日 - 星巴克 周四在美股盘后交易中急跌3.2%，之前该公司公布季度业绩。

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