美国股市：小跌，因投资者消化联储年底升息前景和科技企业季报

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 艾尔建上涨，此前证实正与辉瑞就被后者收购进行磋商
* GoPro公布业绩后股价暴跌
* 恩智浦半导体崩跌，因财测疲弱
* 道指跌0.13%，标普500指数小跌0.04%，Nasdaq指数回落0.42%
路透10月29日 - 美国股市周四小跌，因市场消化美国在12月升息的可能性和一些科技企业令人失望的季报。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，且明确提及将在下次会议上讨论是否升息。这淡化了对全球成长的担忧，并表明其对就业市场复苏的信心。
美联储政策声明周三公布后美股跳涨，且股市自9月底以来走势强劲，是时候“稍作喘息”，Albion Financial的首席投资长Jason Ware说。
“我认为这是美股在大涨后，翌日短暂回调而已，”Ware表示。
三大股指可望录得四年来表现最好的一个月。
公用事业股 下挫0.6%，是标普500指数中表现最差的板块。在利率上升的环境下，相对其他类股，公用事业股通常表现较差。
道琼工业指数 下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。标准普尔500指数 收低0.94点，或0.04%，报2,089.41点。Nasdaq综合指数 下跌21.42点，或0.42%，报5,074.27点。
三大股指在尾盘扳回日内录得的大部份跌幅。
在美联储声明公布后，美股今日波动不大，Cumberland Advisors副执行总裁John Mousseau说。
“低利率一直是股市的‘定海神针’，”Mousseau表示。
根据CME Group的FedWatch工具，市场预计美联储12月升息的机率从43%升至50%。
医疗保健股上涨0.4%，是表现最好的板块，因艾尔建 急升6%，报304.38美元，此前艾尔建证实，正与辉瑞就被后者收购进行磋商。辉瑞 急跌1.9%。
本业绩期开始至今，有60%的标普500指数成份股公布了季度业绩。汤森路透数据显示，分析师现在预计第三季企业盈利下跌1.7%，在10月1日时预期为下跌4.2%。
恩智浦半导体 财测疲弱，拖累股价崩跌19.7%，报73美元，且连累半导体指数 劲跌3%。
F5 Networks Inc 财测令人失望，股价惨跌9.3%，报110.08美元，在标普500科技股指数 中百分比跌幅最大。
运动摄像机生产商GoPro 业绩令人失望，股价崩跌15.2%，报25.62美元。
纽约证交所跌涨股分别为1,852和1,185只，比率为1.56:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,820和959只，比率为1.90:1。
有28只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及新低。有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，76只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约70亿股，和过去20日成交均值71亿股相若。(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。