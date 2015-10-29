美国股市：小跌，因投资者消化联储年底升息前景和科技企业季报

* 艾尔建上涨，此前证实正与辉瑞就被后者收购进行磋商

* GoPro公布业绩后股价暴跌

* 恩智浦半导体崩跌，因财测疲弱

* 道指跌0.13%，标普500指数小跌0.04%，Nasdaq指数回落0.42%

路透10月29日 - 美国股市周四小跌，因市场消化美国在12月升息的可能性和一些科技企业令人失望的季报。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，且明确提及将在下次会议上讨论是否升息。这淡化了对全球成长的担忧，并表明其对就业市场复苏的信心。

美联储政策声明周三公布后美股跳涨，且股市自9月底以来走势强劲，是时候“稍作喘息”，Albion Financial的首席投资长Jason Ware说。

“我认为这是美股在大涨后，翌日短暂回调而已，”Ware表示。

三大股指可望录得四年来表现最好的一个月。

公用事业股 下挫0.6%，是标普500指数中表现最差的板块。在利率上升的环境下，相对其他类股，公用事业股通常表现较差。

道琼工业指数 下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。标准普尔500指数 收低0.94点，或0.04%，报2,089.41点。Nasdaq综合指数 下跌21.42点，或0.42%，报5,074.27点。

三大股指在尾盘扳回日内录得的大部份跌幅。

在美联储声明公布后，美股今日波动不大，Cumberland Advisors副执行总裁John Mousseau说。

“低利率一直是股市的‘定海神针’，”Mousseau表示。

根据CME Group的FedWatch工具，市场预计美联储12月升息的机率从43%升至50%。

医疗保健股上涨0.4%，是表现最好的板块，因艾尔建 急升6%，报304.38美元，此前艾尔建证实，正与辉瑞就被后者收购进行磋商。辉瑞 急跌1.9%。

本业绩期开始至今，有60%的标普500指数成份股公布了季度业绩。汤森路透数据显示，分析师现在预计第三季企业盈利下跌1.7%，在10月1日时预期为下跌4.2%。

恩智浦半导体 财测疲弱，拖累股价崩跌19.7%，报73美元，且连累半导体指数 劲跌3%。

F5 Networks Inc 财测令人失望，股价惨跌9.3%，报110.08美元，在标普500科技股指数 中百分比跌幅最大。

运动摄像机生产商GoPro 业绩令人失望，股价崩跌15.2%，报25.62美元。

纽约证交所跌涨股分别为1,852和1,185只，比率为1.56:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,820和959只，比率为1.90:1。

有28只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及新低。有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，76只触及新低。