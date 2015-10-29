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货币新闻 | 2015年 10月 30日 星期五 05:55 BJT

标题新闻：谷歌计划将chrome个人电脑操作系统压缩成安卓移动操作系统-WSJ援引消息人士

WSJ:华尔街日报

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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