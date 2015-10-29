《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月29日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.22 -0.13 -0.16 3053372
京东 27.69 +0.01 +0.04 9816407
新浪 46.42 -1.93 -3.99 608647
搜狐 48.30 -1.58 -3.17 231983
网易 140.84 -2.19 -1.53 455887
百度 168.99 -3.55 -2.06 4740600
台湾
台湾积体电路 21.82 -0.26 -1.18 2154700
联电 1.85 -0.02 -1.07 353851
日月光 5.71 -0.22 -3.71 304565
硅品精密 6.65 -0.09 -1.34 1076114
和信超媒体 0.52 -0.00 -0.93 20386
友达 2.93 -0.05 -1.68 105167
中华电信 30.76 -0.16 -0.52 83947
台湾国际航电 35.40 +0.27 +0.77 1017460
香港
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中国联通 12.24 -0.03 -0.24 147092
中国电信 52.33 -1.22 -2.28 20211
中芯国际 4.56 -0.03 -0.65 4361
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 134
(完)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。