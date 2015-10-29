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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.22 -0.13 -0.16 3053372

京东 27.69 +0.01 +0.04 9816407

新浪 46.42 -1.93 -3.99 608647

搜狐 48.30 -1.58 -3.17 231983

网易 140.84 -2.19 -1.53 455887

百度 168.99 -3.55 -2.06 4740600

台湾

台湾积体电路 21.82 -0.26 -1.18 2154700

联电 1.85 -0.02 -1.07 353851

日月光 5.71 -0.22 -3.71 304565

硅品精密 6.65 -0.09 -1.34 1076114

和信超媒体 0.52 -0.00 -0.93 20386

友达 2.93 -0.05 -1.68 105167

中华电信 30.76 -0.16 -0.52 83947

台湾国际航电 35.40 +0.27 +0.77 1017460

香港

中国移动 60.08 -0.52 -0.86 209408

中国联通 12.24 -0.03 -0.24 147092

中国电信 52.33 -1.22 -2.28 20211

中芯国际 4.56 -0.03 -0.65 4361

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 134

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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