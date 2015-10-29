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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 06:08 BJT

《日本重要政经日程》--10月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月29日(四)

2330 - 9月全国消费者物价指数(CPI)和东京地区10月CPI

2330 - 9月家庭支出

2330 - 9月失业率

10月30日(五)

-- - 日本央行政策决定

0430 - 经济产业省公布布月度原油进口数据

0600 - 夏普 公布业绩

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)

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