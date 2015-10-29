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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 06:11 BJT

《美国重要政经日程》--10月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布第三季雇用成本指数

1230 - 商务部公布9月个人收入指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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