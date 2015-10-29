澳新经济指标预测--10月30日-11月6日****

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月26日当周 10月30日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 10月 -- -18.9% 企业自身活动指数 -- +16.7% 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 0030 澳洲民间部门信贷 9月 -- +0.6% 房屋信贷 -- +0.6% 11月2日当周 11月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 10月 -- 52.1 11月1-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.3% 11月2日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +2.3% 0030 澳洲建筑许可 9月 -- -6.9% 民间建筑许可 -- +4.9% 11月3日(二) 0330 澳洲央行利率决定 11月 2.00% 2.00% 2230 澳洲AIG服务业指数 10月 -- 52.3 2245 新西兰HLFS失业率 第三季 -- 5.9% HLFS就业增长(较前季) -- +0.3% HLFS就业参与率 -- 69.3% 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 -- +0.4% (较前季) 第三季 -- +0.8% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差30.95 进口(较前月) -- +1.0% 出口(较前月) -- 持平 11月5日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 11月6日(五) 暂无重要数据公布 (完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。