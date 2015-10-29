日韩经济指标预测--10月30日-11月6日****

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月26日当周 10月29日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 +0.6% +0.3% (较前月) +0.4% +0.4% 服务业产出 -- +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +1.2% +2.9% (较前月) +0.3% +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.2% -0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI -- -0.1% 2330 日本求才求职比 9月 1.24 1.23 失业率 3.4% 3.4% 10月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- -15.6% 房屋开工(较上年同期) +6.6% +8.8% 11月2日当周 11月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 -14.5% -8.4% 进口(较上年同期) -13.4% -21.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差89.0 2300 韩国经常账收支(亿美元) 9月 -- 盈余84.1 11月2日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 10月 -- 49.2 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.6% 11月3日(二) 暂无重要经济指标 11月4日(三) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.6 11月5日(四) 暂无重要经济指标 11月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.6 领先指标 -- -1.5 (完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。