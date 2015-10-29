金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报846.14点，下跌1.65%。
中国股市：沪综指小幅反弹收升，观望情绪浓厚致成交额创三周新低
中国汇市：人民币收盘小升，疑似央行干预致离岸大涨两地价差收窄
香港股市：恒指收跌，投资人观望中国五中全会公布经济增长目标
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,628.353点，下跌2.38%，受Banco Bradesco SA银行股价下跌拖累。该银行之前公布第三季获利超过预估，但增加坏账拨备。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8536/41，上日收报3.9188/01。
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南非股市：指标Top-40指数 收报47,941.01点，下跌0.51%；大盘综合指数 收报53,406.32点，下跌0.65%。为连续第四个交易日下滑，因美元走强拖累大宗商品价格走低，削弱了大宗商品生产商魅力。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因美联储暗示可能在12月升息
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印度股市：连续第四个交易日下跌，创两周最低收盘水平，因美联储周三政策声明令其年内升息预期重燃。BSE指数 收报26,838.14点，下跌0.75%；NSE指数 收报8,111.75点，下跌0.73%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.29/65.3，上日收报64.9175/64.9275。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报839.57点，下跌1.77%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报449.8点，下跌1.9%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.4，贬值0.7%；卢布兑欧元 报70.678,贬值1.22%。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。