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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 06:59 BJT

金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报846.14点，下跌1.65%。

中国股市：沪综指小幅反弹收升，观望情绪浓厚致成交额创三周新低

中国汇市：人民币收盘小升，疑似央行干预致离岸大涨两地价差收窄

香港股市：恒指收跌，投资人观望中国五中全会公布经济增长目标

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,628.353点，下跌2.38%，受Banco Bradesco SA银行股价下跌拖累。该银行之前公布第三季获利超过预估，但增加坏账拨备。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8536/41，上日收报3.9188/01。

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南非股市：指标Top-40指数 收报47,941.01点，下跌0.51%；大盘综合指数 收报53,406.32点，下跌0.65%。为连续第四个交易日下滑，因美元走强拖累大宗商品价格走低，削弱了大宗商品生产商魅力。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美联储暗示可能在12月升息

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印度股市：连续第四个交易日下跌，创两周最低收盘水平，因美联储周三政策声明令其年内升息预期重燃。BSE指数 收报26,838.14点，下跌0.75%；NSE指数 收报8,111.75点，下跌0.73%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.29/65.3，上日收报64.9175/64.9275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报839.57点，下跌1.77%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报449.8点，下跌1.9%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.4，贬值0.7%；卢布兑欧元 报70.678,贬值1.22%。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)

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