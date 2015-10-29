版本:
中国
债券 | 2015年 10月 30日 星期五 06:46 BJT

巴西金融：央行暗示12月到期外汇互换将全部展期

路透圣保罗10月29日 - 巴西央行周四暗示，下月将延展12月到期的所有外汇互换，继续支持雷亚尔 汇率。

巴西央行宣布，将在周二出售多达12,120口互换合约，该衍生品帮助投资者防范汇率损失。决策者之前通过这一工具支撑雷亚尔。

如果该央行在11月底前每天持续出售这样规模的互换合约，就像往常一样，那么11月将出售109亿美元的互换合约。这与12月1日到期的互换合约规模相同。

巴西央行网站称，12月1日将有48亿美元的互换合约到期，但央行发言人称，如果把最近央行卖出的一些短天期互换包括在内，总规模将为109亿美元。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐