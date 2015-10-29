巴西金融：央行暗示12月到期外汇互换将全部展期

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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透圣保罗10月29日 - 巴西央行周四暗示，下月将延展12月到期的所有外汇互换，继续支持雷亚尔 汇率。
巴西央行宣布，将在周二出售多达12,120口互换合约，该衍生品帮助投资者防范汇率损失。决策者之前通过这一工具支撑雷亚尔。
如果该央行在11月底前每天持续出售这样规模的互换合约，就像往常一样，那么11月将出售109亿美元的互换合约。这与12月1日到期的互换合约规模相同。
巴西央行网站称，12月1日将有48亿美元的互换合约到期，但央行发言人称，如果把最近央行卖出的一些短天期互换包括在内，总规模将为109亿美元。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。