欧洲经济指标预测--10月30日-11月6日****

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月26日当周
10月30日(五)
0005 英国GfK消费者信心指数 10月 正4 正3
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.4%
(较上年同期) +4.2% +2.5%
0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.9%
0800 瑞士KOF领先指标 10月 正100.0 正100.4
0900 意大利失业率 9月 11.9% 11.9%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 持平 -0.1%
1000 欧元区失业率 9月 11.0% 11.0%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% -0.4%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +1.6%
(较上年同期) +0.2% +0.2%
1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -2.9%
11月2日当周
11月2日-13日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.9%
截至10月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.6%
11月2日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.3%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.5
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 52.7
0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 50.7
0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.6 51.6
0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 52.0 52.0
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.5
11月3日(二)
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 59.9
11月4日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 -- 53.3
0850 法国Markit服务业PMI 10月 -- 52.3
0850 法国Markit综合PMI 10月 -- 52.3
0855 德国Markit服务业PMI 10月 55.2 55.2
0855 德国Markit综合PMI 10月终值 54.5 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 54.2 54.2
0900 欧元区Markit综合PMI 10月终值 54.0 54.0
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 53.3
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 -- -0.8%
(较上年同期) 9月 -3.3% -2.6%
11月5日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负19
0700 德国工业订单(较上月) 9月 +1.0% -1.8%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- +2.3%
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 11月 0.50% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
11月6日(五)
0700 德国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.2%
0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字896.5
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差30
进口(亿欧元) -- 406.66
出口(亿欧元) -- 376.91
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- +1.0%
(较上年同期) -- +1.9%
制造业产出(较前月) -- +0.5%
(较上年同期) -- -0.8%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差37.65
全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差111.4
(完)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。