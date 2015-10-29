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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 07:55 BJT

****欧洲经济指标预测--10月30日-11月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月26日当周

10月30日(五)

0005 英国GfK消费者信心指数 10月 正4 正3

0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.4%

(较上年同期) +4.2% +2.5%

0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.3%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.9%

0800 瑞士KOF领先指标 10月 正100.0 正100.4

0900 意大利失业率 9月 11.9% 11.9%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 持平 -0.1%

1000 欧元区失业率 9月 11.0% 11.0%

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% -0.4%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +1.6%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

1100 意大利PPI(较前月) 9月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -2.9%

11月2日当周

11月2日-13日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.9%

截至10月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.6%

11月2日(一)

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.3%

0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 49.5

0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 52.7

0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 50.7

0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 51.6 51.6

0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 52.0 52.0

0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.5

11月3日(二)

0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 59.9

11月4日(三)

0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 -- 53.3

0850 法国Markit服务业PMI 10月 -- 52.3

0850 法国Markit综合PMI 10月 -- 52.3

0855 德国Markit服务业PMI 10月 55.2 55.2

0855 德国Markit综合PMI 10月终值 54.5 54.5

0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 54.2 54.2

0900 欧元区Markit综合PMI 10月终值 54.0 54.0

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 53.3

1000 欧元区PPI(较前月) 9月 -- -0.8%

(较上年同期) 9月 -3.3% -2.6%

11月5日(四)

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负19

0700 德国工业订单(较上月) 9月 +1.0% -1.8%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.1%

(较上年同期) -- -1.4%

1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- +2.3%

1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 1-8-0

(升息-不变-降息)

1200 英国央行利率决定 11月 0.50% 0.5%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

11月6日(五)

0700 德国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.2%

0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字896.5

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差30

进口(亿欧元) -- 406.66

出口(亿欧元) -- 376.91

0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- +1.0%

(较上年同期) -- +1.9%

制造业产出(较前月) -- +0.5%

(较上年同期) -- -0.8%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 -- 逆差37.65

全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差111.4

(完)

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