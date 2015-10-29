欧洲个股：法国政府不排除2016年减持雷诺汽车股权的可能性--回声报

根据政府颁布的规定，法国企业的长期投资者能获得双重投票权，除非股东以三分之二多数选择不执行“弗洛朗热法”(Florange Law)。

政府赶在4月的股东会议之前增加对雷诺的持股，以阻止董事会的“一股一票”提案，这项提案引发大众对执行长戈恩的批评。

马克龙也表示，法国政府希望雷诺与日产汽车(Nissan) 能深化彼此的结盟。

“我们需要定义此一友好关系的形式，有必要详加说明。这是行业与战略方面的问题，股东的问题将在正确的时候提出，”他表示。