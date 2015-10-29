欧洲个股：法国政府不排除2016年减持雷诺汽车股权的可能性--回声报

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
根据政府颁布的规定，法国企业的长期投资者能获得双重投票权，除非股东以三分之二多数选择不执行“弗洛朗热法”(Florange Law)。
政府赶在4月的股东会议之前增加对雷诺的持股，以阻止董事会的“一股一票”提案，这项提案引发大众对执行长戈恩的批评。
马克龙也表示，法国政府希望雷诺与日产汽车(Nissan) 能深化彼此的结盟。
“我们需要定义此一友好关系的形式，有必要详加说明。这是行业与战略方面的问题，股东的问题将在正确的时候提出，”他表示。
消息人士本周稍早对路透表示，随着戈恩与法国政府的权力斗争越演越烈，日产汽车已拟定提案，打算通过收购更多法国母公司持股的方式，脱离雷诺的控制。(完)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。