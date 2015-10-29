《中国报摘》--中国证券报10月30日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 头版头条:
--中共十八届五中全会通过“十三五”(2016-2020年)规划建议。
* 其他:
--中国证券业协会发布三季度证券公司经营数据。124家证券公司前三季度实现营业收入4,380.43亿元人民币，累计实现净利润1,924.65亿元，119家公司实现盈利。
--工业和信息化部原材料工业司司长周长益透露，包括新材料产业发展“十三五”规划正在编制并即将出台。其中，为将石墨烯打造成新材料产业发展的先导性产业，工信部正会同有关部门拟定加快石墨烯产业创新发展的若干意见，指导建立石墨烯产业发展联盟，积极组建石墨烯产业联合创新中心。
--德联集团 首家2S店日前在上海落成，正式进军汽车后市场，开拓乘用车售后服务业务。德联集团计划在2017年前，能够在全国发展400个区域经销商，在全国拓展和服务2万家左右授权服务门店，最终覆盖超过1,000万的终端车主。
--中国铝业 前三季亏损9.31亿元。
--白云山 公告，为引进以色列创新生物医药项目，特别是技术比较成熟、处于产业化前期、孵化周期短的医疗器械及生物制药项目，拟出资1.5亿元认购中以基金有限合伙份额.(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。