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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 07:37 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月30日

* 头版头条:

--中共十八届五中全会通过“十三五”(2016-2020年)规划建议。

* 其他:

--中国证券业协会发布三季度证券公司经营数据。124家证券公司前三季度实现营业收入4,380.43亿元人民币，累计实现净利润1,924.65亿元，119家公司实现盈利。

--工业和信息化部原材料工业司司长周长益透露，包括新材料产业发展“十三五”规划正在编制并即将出台。其中，为将石墨烯打造成新材料产业发展的先导性产业，工信部正会同有关部门拟定加快石墨烯产业创新发展的若干意见，指导建立石墨烯产业发展联盟，积极组建石墨烯产业联合创新中心。

--德联集团 首家2S店日前在上海落成，正式进军汽车后市场，开拓乘用车售后服务业务。德联集团计划在2017年前，能够在全国发展400个区域经销商，在全国拓展和服务2万家左右授权服务门店，最终覆盖超过1,000万的终端车主。

--中国铝业 前三季亏损9.31亿元。

--白云山 公告，为引进以色列创新生物医药项目，特别是技术比较成熟、处于产业化前期、孵化周期短的医疗器械及生物制药项目，拟出资1.5亿元认购中以基金有限合伙份额.(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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