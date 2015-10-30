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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 08:19 BJT

《全球汇市》欧元区乐观数据支撑欧元微升，关注日本央行政策决定

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0981 1.0976 0.05 -9.23 1.2097

美元/日圆 121.00 121.12 -0.10 1.29 119.68

欧元/日圆 132.87 132.94 -0.05 -8.50 144.78

美元/瑞郎 0.9893 0.9893 0.00 -0.48 0.9941

英镑/美元 1.5323 1.5307 0.10 -1.61 1.5573

美元/加元 1.3151 1.3170 -0.14 13.20 1.1618

澳元/美元 0.7098 0.7066 0.45 -13.10 0.8168

新西兰元/美元 0.6728 0.6690 0.57 -13.71 0.7797

澳元/日圆 85.890 85.580 0.36 -12.12 97.750

新西兰元/日圆 81.410 81.030 0.47 -12.93 93.310

英镑/日圆 185.41 185.40 0.01 -0.23 186.38

澳元/新西兰元 1.0548 1.0560 -0.11 0.75 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/于春红/李婷仪 审校 孙茉莉/戴素萍/王丽鑫/许娜)

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