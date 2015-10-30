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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 08:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月30日

路透香港10月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.75港元 )
    
    美国股市周四小跌，道琼工业指数 下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。因市场消化
美国在12月升息的可能性和一些科技企业令人失望的季报。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       115.530    1.32      18151             8.954       1.06
 中国铝业                       8.130   -2.17      16255             2.520      -1.16
 中国移动                      60.080   -0.86     209408            93.124      -0.46
 中国人寿                      18.510   -2.78     344038            28.691      -0.03
 中石油                        77.460   -2.18      40001             6.003      -3.02
 中石化                        72.250   -1.63      74067             5.599      -0.37
 汇丰控股                      39.230   -0.93    1454568            60.807      -0.48
 中电信                        52.330   -2.28      20211             4.056      -0.35
 中国联通                      12.240   -0.24     147092             9.486      -0.04
 兖州煤业                       4.950    1.02      14195             3.836      -1.13
 华能国际                      44.540   -1.72      12658             8.630      -0.24
 南方航空                      41.620   -1.44      10612             6.451      -1.36
 东方航空                      31.290   -1.36       2053             4.850      -0.82
 中芯国际                       4.560   -0.65       4361             0.707      -0.45
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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