《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月30日

路透香港10月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.75港元 ) 美国股市周四小跌，道琼工业指数 下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。因市场消化 美国在12月升息的可能性和一些科技企业令人失望的季报。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 115.530 1.32 18151 8.954 1.06 中国铝业 8.130 -2.17 16255 2.520 -1.16 中国移动 60.080 -0.86 209408 93.124 -0.46 中国人寿 18.510 -2.78 344038 28.691 -0.03 中石油 77.460 -2.18 40001 6.003 -3.02 中石化 72.250 -1.63 74067 5.599 -0.37 汇丰控股 39.230 -0.93 1454568 60.807 -0.48 中电信 52.330 -2.28 20211 4.056 -0.35 中国联通 12.240 -0.24 147092 9.486 -0.04 兖州煤业 4.950 1.02 14195 3.836 -1.13 华能国际 44.540 -1.72 12658 8.630 -0.24 南方航空 41.620 -1.44 10612 6.451 -1.36 东方航空 31.290 -1.36 2053 4.850 -0.82 中芯国际 4.560 -0.65 4361 0.707 -0.45 （完） (整理 梁慧仪)